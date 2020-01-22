ماذا قالت نقابة الأطباء عن غياب وزيرة الصحة عن تأبين طبيبات المنيا | شاهد

قدّمت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، العزاء فى وفاة طبيبات المنيا اللائي رحن ضحية حادث الكريمات الأليم.





وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه حضر اليوم عدد كثير من الأطباء تأبين طبيبات المنيا.





وتابعت وكيل النقابة العامة للأطباء، أن الأطباء شعروا أن ما حدث للطبيبات لإجبارهن للسفر كان أمرًا

تعسفيًا من الوزارة.





وأوضحت الدكتورة نجوى الشافعي، أن النقابة العامة للأطباء انتقدت غياب وزيرة الصحة عن حضور تأبين