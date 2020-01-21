عبد النبي: أشمون تستعد بجدية لمباراة كفر الشيخ إبراهيم

‎ أكد طارق عبد النبي، المدير الفني لفريق أشمون، الذي ينافس بدوري القسم الرابع، أنهم يستعدون بكل جدية للقاء كفر الشيخ إبراهيم، المقرر له يوم الخميس المقبل، في افتتاح مباريات الدور الثاني، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتحقيق الفوز.





وأضاف أن الفريق يضم عدد من العناصر الجيدة، وأن الجهاز الفني يتعامل في حدود الإمكانيات المتاحة، لتحقيق حلم الصعود لدوري القسم الثالث.





وقال إنه وضع برنامجًا تدريبيًا للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى، واصفًا مباراة كفر الشيخ إبراهيم الذي يحتل المركز الثاني بالمجموعة خلف قويسنا المتصدر بالمهمة جدًا، لا سيما وأنه يتفوق على أشمون بفارق نقطتين.





وتستضيف أشمون كفر الشيخ إبراهيم على ملعب المدينة، وسط حالة من التحفز بين اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجمهور. يذكر أن أول فريقين عن كل مجموعة، يتأهل إلى دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث.‎