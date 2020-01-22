4 روايات لطلاب إعلام القاهرة بمعرض الكتاب

يشارك مجموعة من الطلاب الموهوبين بكلية الإعلام ب جامعة القاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 .









حيث يشارك برواية أصحاب الكهف الطالب محمود خواجة ورواية سامحيني جِرحتك للطالبة إيمان ياسر ورواية غابة سريم للطالب سيف الدين يوسف الحلم ورواية مارمنت للطالبة مها خالد حسن .





جدير بالذكر ان جامعة القاهرة، تشارك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع".





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تشارك في المعرض بجناح خاص، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، مشيرًا إلى أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أحدث الكتب التي تشارك بها الجامعة، كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج، ومعجم الأديان العالمية.