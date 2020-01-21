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رياضة

مستشار الاتحاد الألماني لكرة القدم يحاضر مدربي الناشئين والألعاب الجماعية بالأهلي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف النادي الأهلي الخبير الألماني، كريستوف إنريش، خبير التدريب والتغذية بالاتحادات الرياضية الألمانية، ومسستشار الاتحاد الألماني لكرة القدم في كأس العالم 2006، لإلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية لمدربي قطاع الناشئين لكرة القدم وقطاع النشاط الرياضي.

يأتي هذا في إطار سياسة مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، للارتقاء بمدربي النادي في كل القطاعات الرياضية، وإطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه نظم وطرق التدريب وأساليب الإدارة في العالم، من خلال استقدام أفضل المحاضرين المعتمدين في أكبر الاتحادات الرياضية، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة، واستكمالًا للخطة الموضوعة لتطوير القطاعات الرياضية إداريًّا وفنيًّا وتأهيل اللاعبين والأجهزة الفنية.

يعقد إنريش المحاضرة الأولى في الثانية ظهرًا غدًا الأربعاء، لمدربي الألعاب الجماعية للحديث عن أساليب التدريب الرياضي الحديثة وطرق إعداد اللاعبين في الرياضات الجماعية، وأساليب انتقاء اللاعبين الموهوبين، ونظم التأهيل الحديثة لعودة اللاعبين بعد الإصابة والعمليات الجراحية، والإعداد النفسي وطرق الاستشفاء الحديثة أثناء الموسم الرياضي، وبرامج التغذية لإعداد اللاعبين خاصة أثناء المنافسة.

وتعقد المحاضرة الثانية في الثانية ظهر الجمعة لمدربي قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، وتناقش طرق وأساليب إعداد المدربين في قطاع الناشئين، وبرامج التغذية لإعداد اللاعبين أثناء المنافسات المختلفة وطرق التأهيل الحديثة لعودة اللاعبين بعد الإصابات والعمليات الجراحية.
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