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برلمان

غادة عجمي تطالب بالعمل على تنمية الدول الأفريقية ومواجهة الإرهاب والتطرف

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:01 ص
غادة عجمي، نائب المصريين
غادة عجمي، نائب المصريين فى الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

أشادت النائبة غادة عجمي، نائب المصريين فى الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، مؤكدة أنها وضعت توصيفا دقيقا لما تعانيه الأوضاع الدولية من اضطراب وعدم استقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب.


وأشارت عجمي، في بيان لها، إلى أن ظاهرة عدم استقرار الدول والإرهاب، لها العديد من التداعيات السلبية على القارتين الأفريقية والأوروبية، ومن ثم فلا بديل عن التعاون المشترك في سبيل مواجهة هذه التحديات والعمل على تنمية الدول الأفريقية ومواجهة الإرهاب والتطرف.


وأكدت عضو البرلمان، أن هناك العديد من التحديات المشتركة بين الدول الأوروبية والقارة الأفريقية، سواء في مواجهة الهجرة غير الشرعية أو إقرار التنمية في الدول الأفريقية بشراكة أوروبية، والعمل على استقرار المنطقة لإتاحة الفرصة أمام التنمية المستدامة.

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