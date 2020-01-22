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مرأة

هنفطر إيه.. فول وبيض بمذاق لن تصدقيه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:00 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

فول بالثوم للشيف الشربينى

المقادير لعمل الفول بالصلصة والثوم:
2 كوب 
فول مدمس
نصف كوب زيت
ربع كوب عصير ليمون
2 فص ثوم مفروم
3 معلقة كبيرة صلصة طماطم
ربع كوب ماء
ملح
كمون


خطوات التحضير:-
يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر.
تذاب الصلصة في الماء، وتخلط جيدًا ثم تضاف إلى الثوم.
تقلب جيدًا، وتترك لمدة 5 دقائق وحتى تتسبك قليلًا.
يضاف الفول، وتقلب جميع المكونات.
يضاف باقي الزيت وعصير الليمون، ويتبل بالملح والكمون، ويخلط جيدًا.


أومليت بالسوسيس للشيف نجلاء الشرشابى

مكونات أومليت الخضار والسوسيس:-

- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت

- ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا

- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة

- ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس
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