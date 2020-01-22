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محافظ البحر الأحمر: الصيادون هم عصب المدينة ولا يصح أن نقوم بالاحتفال في ظل تغيبهم.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:17 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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إبراهيم القادري

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر بسبب مشاركة الأهالي في العدوان الذى تصدى له الصيادون .

وأضاف "عمرو حنفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الصيادين هم من تصدوا للعدوان ولا يصح أن أقوم بعمل احتفال للمحافظة في ظل تغيب الصيادين الذين فقدوا في البحر.

وأوضح "عمرو حنفي" أن الصيادين يمثلون عصب البحر الأحمر كما أن الاحتفال سيقتصر على الاحتفال الرسمي فقط وهو زيارة الجندى المجهول بسبب اختفاء الصيادين  .

وتابع "عمرو حنفي" أن أسر الصيادين المفقودين كانوا معي منذ نصف ساعة ومازال البحث جارى ولم يكن هناك تقصير من أي جهة من الجهات في البحث عنهم حتى الآن.

واستكمل: أننا قمنا بعمل اتصالات مع الجانب السعودى ولم يتم العثور شيء حتى الآن .

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