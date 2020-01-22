بعد تطبيقه رسميًا.. هكذا حمى قانون التصالح في مخالفات البناء منزلك من الإزالة

بعد أن قام مجلس النواب بإصدار واحد من أهم التشريعات التي تمس أكبر عدد من المواطنين، وهو قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك مطلع هذا العام، وبالتحديد في يناير الماضي، قام مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون، ليدخل حيز التنفيذ رسميًا.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده، توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكل الجهات المعنية بالتطبيق.





كما حدد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون، ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.



قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي وافق على النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تتراوح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.



ونستعرض فيما يلي أبرز ما جاء بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.



