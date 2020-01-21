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رياضة

ديربي لندن.. تشيلسي يكتفي بهدف جورجينو بالشوط الأول في شباك آرسنال.. وطرد ديفيد لويز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك ضيفه آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء لصالح البلوز تصدر لتنفيذها الإيطالي جورجيو سجلها على شمال الحارس.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد أن انفرد تامي أبراهام بالمرمى وتدخل البرازيلي ديفيد لويز عليه من الخلف لعرقلته قبل أن يسقط على الأرض، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء مباشرة.

وسدد الكرواتي كوفاسيتش كرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها المدافع الألماني موستافي ليسقط بعدها على الأرض من قوة الكرة.

ويسعى تشيلسي في مواجهة اليوم، لتخطي الهزيمة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد والتي خسرها بهدف دون رد، بتحقيق الفوز على آرسنال من أجل الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة. 

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث. أما آرسنال فيأتي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.
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