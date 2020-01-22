مراكب النجاة.. وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرًا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر.. ووزيرة الهجرة: المبادرة لترسيخ مفهوم المواطنة

ويطالب لوران دير بوك مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة بتضامن وتضافر الإعلام والجهات المعنية للعمل من أجل تنشئة الطفل، مؤكدًا أهمية مراكز التدريب المهنى كأحد المراكز المهمة لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على تكريس شبكة التواصل بين الموظفين وراجل الاعمال لتوفير فرص عمل متوافقة مع دورمراكز التدريب لتدريب وتأهيل الشباب للحصول على تلك فرص العمل.





ولفت مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة خلال مشاركتة فى مبادرة مراكب النجاة الرئاسية إلى أهمية نشر الوعي والتواصل التام اجتماعيا مع الشباب وبذل كل لتأهيل الشباب، مشيدا بشراكة الوكالة الطويلة مع وزارة القوى العاملة.





بينما أعلنت الدكتورة نيفين القباج عن برنامج "فرصة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي مشيرة إلى مشاركة ٢٣ جمعية أهلية الأهلية

بينما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مبادرة مراكب النجاة الرئاسية، لترسيخ مفهوم المواطنة والحب لدولتنا المصرية، وتتويج لتضافر الجهود بين جميع الوزارات، وتخاطب المرأة المصرية بأن الابن لن يركب مراكب الهجرة غير الشرعية لا الأزهر ولا الكنيسة يرضى عليها، وعلينا تعليم أولادنا الضمير والأولى طرق الأبواب .



