مراكب النجاة.. وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرًا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر.. ووزيرة الهجرة: المبادرة لترسيخ مفهوم المواطنة

- مبادرة مراكب النجاة في البحيرة
- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا
- وكالة الأمم المتحدة للهجرة تشيد بالمبادرة
- محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن يعقدون جلسة حوارية مع الشباب
استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تأتي الزيارة في إطار فعاليات المحطة الثانية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها.
وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية تلك المبادرة الرئاسية الهامة في التأكيد على خطورة الهجرة غير الشرعية وعواقبها الوخيمة على أرواح شبابنا وتوفير البدائل الآمنة لها والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.
وفي بداية المبادرة قال لوران دير بوك مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة أنه لشرف لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، أن تشارك فى مبادرة مراكب النجاة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويطالب لوران دير بوك مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة بتضامن وتضافر الإعلام والجهات المعنية للعمل من أجل تنشئة الطفل، مؤكدًا أهمية مراكز التدريب المهنى كأحد المراكز المهمة لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على تكريس شبكة التواصل بين الموظفين وراجل الاعمال لتوفير فرص عمل متوافقة مع دورمراكز التدريب لتدريب وتأهيل الشباب للحصول على تلك فرص العمل.
ولفت مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة خلال مشاركتة فى مبادرة مراكب النجاة الرئاسية إلى أهمية نشر الوعي والتواصل التام اجتماعيا مع الشباب وبذل كل لتأهيل الشباب، مشيدا بشراكة الوكالة الطويلة مع وزارة القوى العاملة.
بينما أعلنت الدكتورة نيفين القباج عن برنامج "فرصة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي مشيرة إلى مشاركة ٢٣ جمعية أهلية الأهلية
بينما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مبادرة مراكب النجاة الرئاسية، لترسيخ مفهوم المواطنة والحب لدولتنا المصرية، وتتويج لتضافر الجهود بين جميع الوزارات، وتخاطب المرأة المصرية بأن الابن لن يركب مراكب الهجرة غير الشرعية لا الأزهر ولا الكنيسة يرضى عليها، وعلينا تعليم أولادنا الضمير والأولى طرق الأبواب.
وأشارت إلى أهمية دور الرائدات للمجلس القومي للمرأة والتضامن والأمومة للطفولة وإلى القيادة السيادية وتثمينها للمرأة، مؤكدةً أهمية دور المرأة الوطني في منزلها وبتربية أبنائها على الولاء وحب الوطن.
وطالبت وزيرة الهجرة المرأة البحراوية بمنع أبنائها الراغبين فى الهجرة غير الشرعية حفاظًا على سلامتهم وعلى الأمن الاجتماعي لمصر، وأعربت عن حزنها الشديد عندما رأت الأطفال المصريين القصر وهم يعملون في روما نتيجة قيامهم بالهجرة غير الشرعية.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اهتمام الدولة الكبير بشبابنا واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري من خلال استراتيجية الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أننا "نعمل جميعًا بروح التعاون وإتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا"، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة معقدة ومصر تتعامل معها من منظور شامل لمعالجة كافة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه منذ سبتمبر 2016م لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر وذلك النجاح يحتاج إلي مزيد من الجهد وتقديم كافة الدعم للشباب من أجل بناء الوطن وأن وزارة القوى العاملة تعمل على تطوير 38 مركز تدريب ثابت تابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني عام 2019م ،و13 وحدة متنقلة للتدريب داخل القري لوصول خدمة التدريب والتأهيل داخل تلك القرى والنجوع حيث يتم تخصيص إحدى تلك الوحدات التدريبية المتنقلة لمحافظة البحيرة.
ولفت وزير القوى العاملة إلى دور مركز التدريب المهني بحوش عيسى والذي يقوم بتدريب الشباب علي التخصصات المختلفة بالإضافة إلي معمل للغات والحاسب الآلي الذي تم تجهيزه بالتعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.
كما شهد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة و السفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تدريبات وأنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمكتبة مصر العامة بدمنهور والتى تعد ضمن برنامج تثقيفي وتدريبي من إعداد شركة «ويل سبرينج»،المتخصصة في تنظيم المعسكرات.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من التدريبات والألعاب التوعوية والتى تبرز وتؤكد على خطورة الهجرة غير الشرعية وعقد المحافظ ووزيرة الهجرة جلسة حوارية تفاعلية مع الشباب على المسرح الروماني بالمكتبة أكدت خلالها على أهمية نقل كل منهم ما تعلمه والدروس المستفادة لأهله وجيرانه وأعضاء المجتمع المحيط للوصول إلى أكبر شريحة .
وأشار المحافظ إلى أهمية دور مدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى تنمية وتدريب طلابها لسوق العمل مؤكدا أن المحافظة تفتح ذراعيها لأبنائها وخريجيها وتوفير الدعم والتمويل لهم لإقامة مشروعاتهم .