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برلمان

برلماني يضع روشتة للنهوض بقطاع السياحة في مصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
طالب محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًا على أنه أهم عنصر من عناصر بناء الدول.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تحتاج إلى ادارة قوية تعمل على سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أنه من الضروري وضع ملف السياحة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لأهميته البالغة في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من السياحة.

وأوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.
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