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مرأة

بسبب برودة الجو.. أفضل الماسكات للقضاء على جفاف البشرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:31 ص
القضاء على جفاف البشرة
القضاء على جفاف البشرة
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نهى هجرس
يزداد جفاف البشرة في فصل الشتاء بسبب البرد وقلة الإقبال على شرب السوائل، ولذلك لا بد من تعويض هذا النقص بالاعتناء بالبشرة وترطيبها ومنحها الاهتمام الزائد من خلال عمل عدد من الأقنعة والماسكات الأسبوعية.

ووفقًا لموقع "boldsky"  اليكم طرق العناية بالبشرة الجافة فى الشتاء.

المكونات : -

ملعقة كبيرة من الخميرة المذابة في مقدار ملعقتي طعام من الماء الفاتر.
ملعقة صغيرة من العسل.
نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 
ملعقة صغيرة من خل التفاح. 
نصف ملعقة صغيرة دقيق.

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طريقة تحضير الخلطة: -

-  قومي بمزج الخميرة والعسل، ثم أضيفي إليهما زيت الزيتون وخل التفاح وكذلك الدقيق.
- وبعد مزجهم جيدًا، ستحصلين على عجينة كريمية متماسكة. 
- نظفي بشرتك بالماء الفاتر والصابون وجفّفيها جيدًا، ثم طبقي عليها القناع واتركيه لمدة 20 دقيقة. 
- أزيلي القناع بالماء الفاتر، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت ناعمة الملمس
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