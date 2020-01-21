«كن جاهزًا للثروة».. كتاب لـ وسام العلي في معرض الكتاب

صدر أخيرًا عن دار «دريم بن» للترجمة والنشر كتاب «كن جاهزا للثروة»، للكاتب ورجل الأعمال وسام العلي.





ويتناول وسام العلي في هذا الكتاب مجموعة طرق سهلة ومبسطة ومجرّبة تمكّنك من الحصول على الثروة.





يقول الكاتب إن الحياة مغامرة مثيرة ويجب عليك أن يكون لديك الجرأة لخوض هذه التجربة للنهاية بيقين أنك سوف تصل إلى ما تطمح له، مضيفا أنه مؤمن بمقولة «ويفوز باللذات كل مغامر».





ويتابع: «من منا لا يتمنى أن يحصل على السيارة التي طالما حلم بها، والعمل الذي يتمناه ورصيد في البنك يمكنك من تحقيق رفاهيتك.. إن هذا الكتاب وما به من خبرات هو ما يمكنك من تحقيق ذلك».





والكتاب موجود في جناح دار «دريم بن» في معرض الكتاب وقريبًا في المكتبات.