AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي.. وياسمين رئيس بـ الشورت في عرض لص بغداد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:19 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

أكد مقربون من النجم خالد النبوى أن حالته الصحية مستقرة عقب إجراء عملية قسطرة بالقلب فى أحد المستشفيات، بعد أن شعر بإجهاد أثناء تواجده فى الجيم.

ياسين أحمد السقا ينشر صورة بصحبة والده.. شاهدنشر الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صور جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على حضور العرض الخاص  لفيلم "لص بغداد" المقام في أحد مولات 6 أكتوبر مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والتقطا صورا رومانسية علي الريد كاربت، مرتدية "شورت قصير".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

ياسمين رئيس بالشورت في العرض الخاص لفيلم "لص بغداد".. شاهد

ترشيحاتنا

على طريقة الشيخ حسني.. محمد علي يشرب سيجارة حشيش ويفضح الإخوان

فيديو جراف.. سبب انفعال أحمد السقا على صحفي بسبب زوجته

مجدي عبد الغني يكشف سبب قيد عز الدين بهادر صاحب الـ75 عاما في نادي بالقسم الثالث

خانها مع شقيقتها.. نهاية حزينة لـ زواج الريحاني وحبيبته الفرنسية لوسي

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور

AdvertisementS

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

إصابة يسرا باللوكيميا.. 3 طرق تساهم في اكتشاف المرض

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي.. مدير قصر العيني يجيب.. فيديو

بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

العثور على طفل اختفى في ظروف غامضة أسفل أرضية غرفة المعيشة.. لن تصدق ما حدث

أخبار النادي الأهلي .. أزارو يرحل بـ 700 ألف دولار.. عبد الحفيظ يكشف عن موعد اعتزال نجم الفريق

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور