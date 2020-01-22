أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي.. وياسمين رئيس بـ الشورت في عرض لص بغداد
الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:19 ص
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أكد مقربون من النجم خالد النبوى أن حالته الصحية مستقرة عقب إجراء عملية قسطرة بالقلب فى أحد المستشفيات، بعد أن شعر بإجهاد أثناء تواجده فى الجيم.
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صور جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.
حرصت الفنانة ياسمين رئيس
على حضور العرض الخاص لفيلم "لص بغداد" المقام في أحد مولات 6 أكتوبر مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والتقطا صورا رومانسية علي الريد كاربت، مرتدية "شورت قصير".