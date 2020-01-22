أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي.. وياسمين رئيس بـ الشورت في عرض لص بغداد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:



أكد مقربون من النجم خالد النبوى أن حالته الصحية مستقرة عقب إجراء عملية قسطرة بالقلب فى أحد المستشفيات، بعد أن شعر بإجهاد أثناء تواجده فى الجيم.





ياسين أحمد السقا ينشر صورة بصحبة والده.. شاهد نشر الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".