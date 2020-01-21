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زلابيا عروس التنمر: فوجئت بالصور وخطيبي سابني تاني يوم وخد دبلته.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:56 م
هدير محمد ضحية التنمر
هدير محمد ضحية التنمر "زلابيا"
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كـريـم الخـطـيـب
قالت هدير محمد عروس التنمر الشهيرة بـ «زلابيا»، إنها فوجئت بنشر صور خطوبتها على مواقع التواصل الإجتماعي وحدث نوع من التنمر، مضيفة أن أهالي المنطقة تهكموا عليها وخطيبها لم يعجبه الموقف وقرر فسخ الخطوبة وطلب منها الشبكة.

وتابعت «هدير محمد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «الحدث اليوم» المذاع على قناة «الحدث اليوم» "احسن ان ربنا ظهره على حقيقته وربنا يسهله"، متابعة: "فوجئت بالصور وخطيبي سابني تاني يوم وخد دبلته".

وأوضحت «هدير محمد» أنها تلقت اتصالا هاتفيا من إحدى ميكب ارتيسيت لعمل لها ميك أب مرة أخرى لرد اعتبارها، ولن أنسى وقفة الناس معي في هذه الأزمة.

من جانبها قالت ياسمين صبحي ميك أب ارتيست، إنه حدث نوع من التنمر للعروسة تسبب لها في حالة نفسية سيئة، بعد نشر صور وفيدوهات لها على السوشيال ميديا، وقررت أنها تدعمها في محنتها لرفع روحها المعنوية، ولكن للاسف تفاجأت بأن خطيبها فسخ الخطوبة بعدها بيوم.

وأوضحت «ياسمين صبحي» أنها مقيمة في أسيوط وطالبت الوصول إلى هذه الفتاة "زلابيا" وعمل لها الميك أب دون مقابل مادي تعويضا للإيذاء النفسي التي تعرضت له، ونسقت مع مصفف شعر صديقها ومصور وأخذ كل الهدايا، تعويضا لكسرة فرحتها التي كانت بشكل بشع.

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