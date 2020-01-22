بداية فبراير ألسن عين شمس تطلق سلسلة دورات تدريبية في مجال اللغات

تنظم كلية الالسن ب جامعة عين شمس سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات خلال أشهر فبراير، مارس، وأبريل القادمين.





حيث اعلنت وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات، تحت رعاية أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.علا عادل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال أشهر فبراير، مارس، وأبريل القادمين













الجدير بالذكر ان مدة كل دورة ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمين يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس، وإبريل القادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.



