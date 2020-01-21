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برلمان

أخبار البرلمان | مظاهرة حب لـ أبو العنيين في البكباشي بالجيزة.. و10 قوانيين لـ رجل الصناعة تقر خلال عضويته بالبرلمان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 21 يناير:

قدم رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، رقم (4) رمز (القلم)، 10 قوانين خلال عضويته بمجلس النواب، تمت الموافقة عليها جميعا.

شهدت جولة رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، تواجد أعداد كبيرة من أهالى الجيزة وتحديدا قرية البكباشى الذين حرصوا على الترحيب بأبو العينين وسط دعوات له بالتوفيق والنجاح بعد خدمته أهالى الجيزة طوال العقود الماضية والمساهمة فى تقديم كافة الأعمال لأهالى الدائرة.


أكد رجل الصناعة محمد أبو  العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، أن رسالته هي  خدمة أهالى الجيزة وحل مشكلاتهم.


حرص رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، رقم (4) رمز (القلم)، على زيارة قرى المحافظة خلال جولته الانتخابية، وكانت قرية البكباشي أولى القرى. 

اشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس الحكومة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم العلاوات الخمس، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.


أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إطلاق منظومة عمل "السايس" بالتعاون مع ممثلي الإدارة العامة للمرور.


قال النائب چون طلعت، المشرف على المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة، إن المرصد رصد في أول دراسة له جرائم ارتكبتها 5 صفحات تابعة لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، موصيا باتخاذ الإجراءات القضائية لحجبها بقوة القانون عن المتابعين فى مصر.


تلتقي لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان خلال فعاليات أعمال اللجنة الأسبوع القادم مع عبد المحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة الأهرام للتحدث عن أهمية الإعلام لتوعية المواطنين بخطورة واهمية التحديات الإقليمية ودور مصر افريقيا وذلك يوم الأحد.


في ثاني تطبيق لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، حكمت المحكمة الإدارية العليا بفصل محام بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزى المصرى على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، ونشر ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.  
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