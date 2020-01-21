أخبار البرلمان | مظاهرة حب لـ أبو العنيين في البكباشي بالجيزة.. و10 قوانيين لـ رجل الصناعة تقر خلال عضويته بالبرلمان

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 21 يناير:





قدم رجل الصناعة محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، رقم (4) رمز (القلم)، 10 قوانين خلال عضويته بمجلس النواب، تمت الموافقة عليها جميعا .





شهدت جولة رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، تواجد أعداد كبيرة من أهالى الجيزة وتحديدا قرية البكباشى الذين حرصوا على الترحيب بأبو العينين وسط دعوات له بالتوفيق والنجاح بعد خدمته أهالى الجيزة طوال العقود الماضية والمساهمة فى تقديم كافة الأعمال لأهالى الدائرة.





أكد رجل الصناعة محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، أن رسالته هي خدمة أهالى الجيزة وحل مشكلاتهم.



