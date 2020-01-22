أحمد أبو الغيط: الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات ماضية، موضحًا أن هناك تدخلات تركية واضحة فى الشأن الليبي.





وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنافسا فرنسيا إيطاليا لمصالح اقتصادية داخل الأراضى الليبية.





وأشار إلى أن فرنسا لها مصالح فى الساحل الإفريقي، وهي منطقة جنوب الصحراء الغربية، وهى مناطق تتعرض لعمليات عسكرية كبيرة، وأن ألمانيا رأت أن التنافس بين إيطاليا وفرنسا سيؤدى على خدش جدار الاتحاد الأوروبى.





وقد قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مؤتمر برلين تبنى رؤية الأطراف المشاركة لتكون الرؤية الدولية المتفق عليها.