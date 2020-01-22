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أحمد أبو الغيط: الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:35 ص
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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البهى عمرو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات ماضية، موضحًا أن هناك تدخلات تركية واضحة فى الشأن الليبي.


وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنافسا فرنسيا إيطاليا لمصالح اقتصادية داخل الأراضى الليبية.


وأشار  إلى أن فرنسا لها مصالح فى الساحل الإفريقي، وهي منطقة جنوب الصحراء الغربية، وهى مناطق تتعرض لعمليات عسكرية كبيرة، وأن ألمانيا رأت أن التنافس بين إيطاليا وفرنسا سيؤدى على  خدش جدار  الاتحاد الأوروبى.


وقد قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مؤتمر برلين تبنى رؤية الأطراف المشاركة لتكون الرؤية الدولية المتفق عليها.


وأضاف أن من يرفض التعامل مع المواثيق أو الالتزام بها سيتم توقيع عقوبة عليها.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن ألمانيا عضو بمجلس الأمن حاليًا و بالتالى تستطيع طرح وثيقة برلين على الدول الأعضاء  بالمجلس.

وأكد أن جميع الدول اتفقت على عدم التدخل فى الشأن الليبي وعدم ارسال ميليشيات إرهابية أو جماعات مسلحة إلى ليبيا.

ولفت "أبو الغيط"، إلى أن الجميع اتفق على وقف القتال فى ليبيا وعودة الأطراف للمفاوضات والموافقة على الأفكار التي طرحها غسان سلامة.

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