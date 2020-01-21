AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندراني

عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، اجتماعًا طارئًا لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت "القصر"، وما يستتبعه من تشريد نحو 450 عاملًا وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الاستثمار فى مصر .


وقرر مجلس إدارة الغرفة، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل للمركب العائم "القصر" وإعادة تشغيله، وحماية الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا المشروع ، والتى تصل لنحو 200 مليون جنيه .


وأكد المجلس في قراراته ، على دعم المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا، والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية التى قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على الاستثمارات القائمة، والسعي لجذب استثمارات جديدة .


وندد المجلس خلال اجتماعه الطارئ ، بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب العائم " القصر " دون سابق إنذار، رغم استيفائه لكافة التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين . 


وأكد المجلس، أنه فى حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الاستثمار السياحى ومقدراته والعاملين به .

المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور
المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور
المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور
المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور
المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أهداف تسعى غرفة المنشآت الفندقية لتحقيقها.. تعرف عليها

الاتفاق مع شركة خاصة لمراجعة المعايير الصحية والسلامة بـ 105 "فندق عائم"

عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها التصدى لوقف اعتداءات المحليات

لست وزيرا للاستثمار.. مدبولي: نسعى لحل مشاكل المستثمرين

قرار مهم من السياحة والآثار لصالح الفنادق العائمة المتوقفة

مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة 3 أشهر

ترشيحاتنا

تعدي مدير مدرسة ثانوية على طالب بالإسكندرية بسبب بوست فيسبوك

أخبار النادي الأهلي .. أزارو يرحل بـ 700 ألف دولار.. عبد الحفيظ يكشف عن موعد اعتزال نجم الفريق

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور