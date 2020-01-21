المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور

عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، اجتماعًا طارئًا لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت "القصر"، وما يستتبعه من تشريد نحو 450 عاملًا وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الاستثمار فى مصر .





وقرر مجلس إدارة الغرفة، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل للمركب العائم "القصر" وإعادة تشغيله، وحماية الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا المشروع ، والتى تصل لنحو 200 مليون جنيه .





وأكد المجلس في قراراته ، على دعم المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا، والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية التى قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على الاستثمارات القائمة، والسعي لجذب استثمارات جديدة .





وندد المجلس خلال اجتماعه الطارئ ، بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب العائم " القصر " دون سابق إنذار، رغم استيفائه لكافة التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين .





وأكد المجلس، أنه فى حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الاستثمار السياحى ومقدراته والعاملين به .