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حوادث

حجز 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة اختطاف صاحب شركة بمدينة نصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:01 ص
حجز 3 أشخاص
حجز 3 أشخاص
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محمد العيسوي

أمرت نيابة مدينة نصر أول بحجز 3 أشخاص على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة لإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

 

وأثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (3) أشخاص، وبحوزتهم (سلاح نارى "طبنجة" - 10 طلقات- كاتم صوت - جراب طبنجة- 2 سلاح أبيض "مطواة"- كمية من الأفيزات البلاستيكية- 3 دفاتر إيصالات أمانة- بصامة .

 

بمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى إختطاف (صاحب إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) من الشركة محل عمله ، وأقر  أحد المتهمين بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على صاحب الشركة لرغبته فى تلقى دورات تدريبية فى مجال عمل الشركة ملكه ، وتسليمه مبلغ مالى (80 ألف جنيه) على سبيل الشراكة نظير أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى مما آثار حفيظته، فخطط لاختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة كرهًا عنه بإستخدام الأدوات المضبوطة، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه إلا أنه تم ضبطهم.

 

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيداها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم الأول وإتهمهم بالشروع فى اختطافه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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