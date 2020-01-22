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فن

تعرف على الأفلام المشاركة في قسم سينما العالم بمهرجان العين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:36 ص
مهرجان العين السينمائى
مهرجان العين السينمائى
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محمد نبيـل

تنطلق الدورة الثانية من مهرجان العين السينمائى يوم 32 من شهر يناير الجارى.

وتوزعت أفلام المهرجان في دورته الثانية ضمن مسابقاته المختلفة على النحو التالي، مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، وتتنافس فيها خمسة أفلام، ما بين الإماراتي والخليجي الطويل، هي: الفيلم الإماراتي «ثم ومن بعدك» من إخراج سعود الشحي، والسعودي «آخر زيارة» للمخرج عبدالمحسن الضبعان، والسعودي «نجد» بطولة حياة الفهد وإخراج سمير عرفة، والبحريني «قاسم حداد.. هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي، والعماني «سير» للمخرج علي عبدو.


وتضم 21 فيلمًا، من الإمارات 12 فيلمًا، أبرزها: «إطار» و«تسامح» و«خريجة» و«توزيعة»، ومن الخليج تسعة أفلام، منها من السعودية «درب الأضواء» و«زيران» و«صلة»، ومن الكويت «المتابعون» و«لازال»، ومن البحرين «لحظات» و«المنطقة الرمادية»، ومن عمان «القطعة المفقودة». وشهدت مسابقة «أفلام المقيمين» مشاركة قوية في الدورة الثانية من المهرجان، إذ تضم 10 أفلام، منها «توازن» و«لا أعلم» و«زايد» و«قرب الموعد». أما مسابقة «الصقر للطلبة» فتضم 16 فيلمًا، أبرزها «سد الرفيصة» و«صورة الضمير» و«عصافير» و«ندم» و«التسامح يحدث فرقًا» و«كيس الحلوى».

وفي «سينما العالم» استقطب مهرجان العين السينمائي مجموعة من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى على شاشات المهرجان، وعددها أربعة أفلام، هي «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبوالعلا، و«إن شئت كما في السماء» لإيليا سليمان، و«رحل» لكومسيماك أوليفر، و«شارع حيفا» لمهند حيال.

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