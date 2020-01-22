المُخلَّص.. رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلق الروائي باسم زكي روايته الثالثة وتحمل اسم "المُخلَّص" للصدور الأول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 وتنتمي الرواية لأدب الفنتازيا السوداء بمزيج من الخيال العلمي وتصدر عن دار الكنزي للنشر والتوزيع.





أكد الروائي "باسم زكي" أن هذا هو التعاون الثاني بينه وبين دار النشر بعد صدور روايته الأولى معها بإسم "الجبيرة" وتنتمي للأدب الاجتماعي والأكشن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 وتصدر الطبعة الخامسة منها بمعرض 2020.





وأضاف أنه صدرت الطبعة الثانية من روايته "كوما" والصادرة عن دار أكتب للنشر والتوزيع وقد كانت من الأعلى مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 وتنتمي للأدب الفلسفي والرعب النفسي بمزيج مع أدب الجريمة.



