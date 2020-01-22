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مصنعي السيارات تكشف عن السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السبب الأساسي فى انخفاض أسعار السيارات هو انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.



وأضاف خالد سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن تخفيض إلغاء الجمارك على السيارات التركي، خلق عدة فرص تنافسية في السوق، ومن المتوقع أن تدفع العديد من الشركات لخفض بعض الطرازات.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن السبب الثاني من وراء تراجع أسعار السيارات هو أن فى بداية كل عام فى شهر يناير يكون هناك تخفيضات بشكل كبير فى أسعار السيارات.


وأوضح خالد سعد، أن السيارات الاوروبية والاسيوية والتركية خفضت من أسعار سياراتها، مضيفا أن أسعار السيارات الألماني فى حالة ثبات تام.

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