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حوادث

حبس عاطل سرق ٢ طن حديد من مصنع في التبين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:01 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
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أحمد مهدي

أمرت نيابة التبين بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لسرقته ٢ طن حديد من مصنع.

 

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين أثناء مرورهم بمحيط السور الخارجي  لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ ـ  دائرة القسم من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة  " بدون لوحات معدنية ، مطموسة رقمي الشاسيه والموتور  " مُحمل عليها كمية من حديد الزهر بإجمالي وزن 2 طن .

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب " التسلق " بقصد التصرف فيها بالبيع  ، وأقر بملكيته للسيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

 

وباستدعاء مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب ومقيم مساكن الحديد والصلب ـ دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .

 

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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