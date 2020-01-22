حبس عاطل سرق ٢ طن حديد من مصنع في التبين

أمرت نيابة التبين بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لسرقته ٢ طن حديد من مصنع.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين أثناء مرورهم بمحيط السور الخارجي لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ ـ دائرة القسم من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة " بدون لوحات معدنية ، مطموسة رقمي الشاسيه والموتور " مُحمل عليها كمية من حديد الزهر بإجمالي وزن 2 طن .

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب " التسلق " بقصد التصرف فيها بالبيع ، وأقر بملكيته للسيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

وباستدعاء مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب ومقيم مساكن الحديد والصلب ـ دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .