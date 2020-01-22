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العرابي: طفرة استراتيجية بعودة بريطانيا للاستثمار في أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:01 ص
محمد العرابي
محمد العرابي
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هاني حسين

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن  القمة البريطانية الأفريقية تعتبر طفرة في السياسة الخارجية البريطانية.


أضاف  محمد العرابي  في حواره  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" نشهد  خطوة جديدة في السياسة الخارجية البريطانية بالتوجه إلى افريقيا بالتزامن مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".


وتابع محمد العرابي: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحد دوافع بريطانيا  لخلق فرص استثمارية جديدة لها في أفريقيا ومصر".


وأكمل محمد العرابي: "الدول الأفريقية لا تمانع  عودة بريطانيا إلى القارة الأفريقية من خلال الوسائل الاستثمارية الاقتصادية ونحن نشهد طفرة استراتيجية جديدة تفيد بريطانيا والدول الأفريقية".


ولفت العرابي: "فعام 2019 كان حافلا بالإنجازات وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، نقلنا أفريقيا للعالم".

 

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