العرابي: طفرة استراتيجية بعودة بريطانيا للاستثمار في أفريقيا.. فيديو

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن القمة البريطانية الأفريقية تعتبر طفرة في السياسة الخارجية البريطانية.





أضاف محمد العرابي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" نشهد خطوة جديدة في السياسة الخارجية البريطانية بالتوجه إلى افريقيا بالتزامن مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".





وتابع محمد العرابي: " خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحد دوافع بريطانيا لخلق فرص استثمارية جديدة لها في أفريقيا ومصر".





وأكمل محمد العرابي: " الدول الأفريقية لا تمانع عودة بريطانيا إلى القارة الأفريقية من خلال الوسائل الاستثمارية الاقتصادية ونحن نشهد طفرة استراتيجية جديدة تفيد بريطانيا والدول الأفريقية".



