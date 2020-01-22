حبس ميكانيكي لاتهامه بإطلاق النار على تاجر بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية على تاجر.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (صاحب محل أثاث) بأنه حال تواجده بمنطقة الزهراء بدائرة القسم صحبة أحد أصدقائه فوجئ بمستقل إحدى السيارات على وشك الاصطدام به، وحال معاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية وعقب ذلك انصرف الأخير.

وفى وقت لاحق فوجئ بعودة قائد السيارة وقيامه بـ إطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب ورشة ميكانيكا- كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة، وبحوزته (طبنجة - وعدد 7 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.