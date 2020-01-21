مجاهد: منتخب مصر ليس في أفضل حالاته.. فيديو

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، أن المنتخب المصري يقع في مجموعة مميزة للغاية، مضيفا أن قدرات لاعبي المنتخب هي العامل الوحيد لتأهيل اللاعبين .
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن المنتخب الوطني ليس في أفضل حالته معلقا :" كنا نرغب في الابتعاد عن المجموعة الرابعة في ظل وجود كوت ديفوار .
وتابع أحمد مجاهد :" مجموعة مصر ليست ضعيفة والمنتخب قادر علي الصعود بالتركيز ".
أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع مصر بالمجموعة الـ 6 وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة