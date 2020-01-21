AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجاهد: منتخب مصر ليس في أفضل حالاته.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:59 م
أحمد مجاهد عضو مجلس
أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق
Advertisements
حسام الحارتي
قال  أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، أن المنتخب المصري يقع في مجموعة مميزة للغاية، مضيفا أن قدرات لاعبي المنتخب هي العامل الوحيد لتأهيل اللاعبين .

وأضاف خلال لقائه مع  الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"،  أن المنتخب الوطني ليس في أفضل حالته  معلقا :" كنا نرغب في الابتعاد عن المجموعة الرابعة  في ظل وجود كوت ديفوار .

وتابع  أحمد مجاهد :" مجموعة مصر ليست ضعيفة  والمنتخب قادر علي الصعود بالتركيز ".

أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع مصر بالمجموعة الـ 6 وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة

ووقعت مصر بالمجموعة السادسة برفقة كل "الجابون، ليبيا، أنجولا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصنيف والموعد.. كل المعلومات المهمة عن قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم

بركات ممثلا عن منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم

قرعة المونديال ..السيناريو المرعب لـ حسام البدري في التصفيات

قرعة المونديال اليوم.. كل ما تريد معرفته عن موعد التصفيات وتصنيف المنتخبات

مصر تترقب.. موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي .. أزارو يرحل بـ 700 ألف دولار.. عبد الحفيظ يكشف عن موعد اعتزال نجم الفريق

بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

أخبار الحوادث.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها أمين الشرطة على فراش الزوجية بالمعصرة.. أحكام رادعة لعصابة الاتجار في النقد الأجنبي

ياسمين رئيس بالشورت في العرض الخاص لفيلم "لص بغداد".. شاهد

تعرف على موعد وطرف المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

AdvertisementS

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

بعد تعرضه لحادث.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى محمد نجم الزمالك

أخبار النادي الأهلي .. أزارو يرحل بـ 700 ألف دولار.. عبد الحفيظ يكشف عن موعد اعتزال نجم الفريق

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

اخبار الرياضة.. مصطفى محمد يتعرض لحادث سير.. تفاصيل اعتداء كهربا على مدرب الزمالك.. حقيقة اقتراب التوأم من تدريب المصري

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

أخبار الزمالك .. تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى محمد.. محمد صلاح يتغزل في شيكابالا

أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد وطرف المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور