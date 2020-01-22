في استجابة لسكان إماراتي بورسعيد رفع تجمعات المياه وتسوية الطريق

قامت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب بورسعيد برئاسة محارب هيلع في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من سكان الحي الإماراتي برفع كميات مياه الأمطار بمدخل الحي وتسويه وتمهيد المدخل من محور 30 يونيو.





وتم سحب مياه الأمطار بالحي الإماراتي من محور 30 يونيو حتى مساكن الحي الإماراتي وتسوية الطريق وذلك عقب موجه الطقس غير المستقر التي تعرضت له المحافظة علي مدار الأيام الماضية.





كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وفرعية بالاحياء لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار وذلك حتي إعلان نهاية موجة الطقس.



