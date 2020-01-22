AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العرابي: مصر نقلت القارة للعالم خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:02 ص
محمد العرابي
محمد العرابي
Advertisements
هاني حسين

قال محمد العرابي  وزير الخارجية الأسبق، إن مصر بذلت جهدا يفوق طاقة أي دبلوماسية في العالم في فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي.


وأضاف  محمد العرابي في حواره  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نقلت قارة أفريقيا للعالم.

وتابع محمد العرابي:"  مصر وصلت بفكر استراتيجي رائع للعمل مع القارة الأفريقية ومع كل دول العالم ".


وأكمل محمد العرابي:"  مصر نقلت قارة أفريقيا إلى العالم في كل المحافل الدولية والرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تظهر قيمتها بعد ترك رئاسة الاتحاد الأفريقي ".


ولفت محمد العرابي إلى أن مصر حققت نجاحات كثيرة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الأفريقي يهنئ مصر بفوزها برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن أفريقيا

مصطفى الفقي يكشف دور مصر داخل القارة بعد انتهاء فترة رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو

عميد الدبلوماسيين بالكويت: الرئيس السيسي نجح في جذب أنظار العالم للقارة الإفريقية

منتدى أسوان للسلام | السيسي يشارك في جلسة حوار مع القادة.. ويؤكد استعداد مصر لمساعدة الدول الأفريقية

حصاد مصري خلال عام في الاتحاد الأفريقي

أشرف العشري: رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ساعدت في ظهور القارة بالمجتمع الدولي.. فيديو

ترشيحاتنا

من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب

أحمد العوضي يرد بصورة نجمة عالمية على خبر ارتباطه بـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

متسابقة the voice kids تكذّب عاصي الحلاني وتهاجم لجنة التحكيم

خالد أبو بكر يكشف مخالفة رئيس وزراء بريطانيا للبروتوكول أثناء زيارة السيسي

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

هل الخطأ في التلفظ بنية الصلاة عند تكبيرة الإحرام يبطلها .. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور