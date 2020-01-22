العرابي: مصر نقلت القارة للعالم خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.. فيديو

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر بذلت جهدا يفوق طاقة أي دبلوماسية في العالم في فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي.





وأضاف محمد العرابي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نقلت قارة أفريقيا للعالم.

وتابع محمد العرابي:" مصر وصلت بفكر استراتيجي رائع للعمل مع القارة الأفريقية ومع كل دول العالم ".





وأكمل محمد العرابي:" مصر نقلت قارة أفريقيا إلى العالم في كل المحافل الدولية والرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تظهر قيمتها بعد ترك رئاسة الاتحاد الأفريقي ".





ولفت محمد العرابي إلى أن مصر حققت نجاحات كثيرة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي".



