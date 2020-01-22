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رياضة

ليون يفوز على ليل بركلات الترجيح بكأس فرنسا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

تأهل فريق ليون على ليل الفرنسي وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية لعام 2020.


وسيطر التعادل الإيجابي علي مجريات الشوط الأول من مباراة ليون ضد نظيره ليل.


وافتتح التسجيل لفريق ليل المهاجم ريناتو سانشيز في الدقيقة 13، وتعادل موسى ديمبيلي سريعًا لفريق ليون من علامة الجزاء في الـ17 من عمر المباراة.


وجاء الهدف القاتل عن طريق حسام عواض فى الدقيقة الخامسة والثمانون ليصعد ليون بهذا الفوز للدور التالي، لكن لويك ريمي عادل النتيجة لصالح ليل في الوقت بدل الضائع.


وحسم ركلات الجزاء المباراة بعد أن أهدر ليل الكرة الخامسة عبر سانشيز.


وتقام المباراة علي ملعب "جرومايا ستايديوم" الخاص بنادي ليون، الذي يتسع لـ 59 ألف مشجع.


ويلتقي ليون ، بالفائز من مباراة ستاد ريمس و باريس سان جيرمان، والتي تقام يوم الأربعاء على ملعب "أوجيست دولون".

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