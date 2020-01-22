ميرفت التلاوي: حصلت على التوجيهية 3 مرات ودخلت الجامعة رغم رفض والدي.. فيديو

أكدت السفيرة مرفت التلاوي، الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن والدها كان صاحب أملاك فكان يمتلك أرضاً، مؤكدًا أن والدي كان يرغب في ألا أدخل الجامعة وتمسكت في أن أدخل الجامعة وصمّمت أن أحصل على التوجيهية عدة مرات حتى تمكنت من دخول الجامعة الأمريكية.





وأضافت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال لقاء لها لبرنامج "ابن مصر" عبر فضائية المحور أن والدي قد وافق في النهاية على دخولي للجامعة، بعد أن حصلت على التوجيهية 3 مرات، متابعة أـن التنسيق أغلق في العام الثالث ولم يكن أمامى سوى الجامعة الأمريكية لدخولها.





وأوضحت الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا، أنها تعشق التاريخ والقصص التاريخية، وكانت سببًا فى موافقة والدها للالتحاق بالجامعة الأمريكية.





وتابعت السفيرة ميرفت التلاوي أننى كنت أكبر أخوتي، والوالدان كانا كبار الأسرة بتلك المنطقة، مشيرة إلى ان البيت كان يشبه الدوار معلقة "أي حد كان بيحتاج حاجة يلجأ لنا" فكان المنزل بمثابة وزارة شئون مصغرة.





وقالت السفيرة ميرفت التلاوي منذ صغري: كنت أرغب في الالتحاق بكلية الطب خاصة أننى مارستها بشكل يومى بسن 14 عاما إنما للأسف لم اتمكن من دخول كلية الطب جامعة القاهرة ووالدي كان رافض لدخولي الجامعة ولكننى تمكنت من دخول الجامعة الأمريكية كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.