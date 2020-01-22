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توك شو

رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء في صباح البلد.. اليوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:15 ص
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو

يقدم برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، فقرة متميزة مع الإعلامية رشا مجدي والتي أجرت حوارًا شيقًا مع الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء.

ويقوم جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء ويؤدي بدور كبير في الرقابة على الأحياء وإعداد التقارير النهائية المتعلقة بانهيار العقارات.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يُقدّم البرنامج يوميًا أيضًا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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