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توك شو

هيحضر المعسكر المقبل .. رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس لقائه بـ محمد صلاح .. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:22 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إبراهيم القادري

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه عند مقابلتي مع محمد صلاح كان متفائلاً جدًا وأكد على حضور المعسكر القادم.

 

وأضاف "عمرو الجنايني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنني لست على خلافات مع محمد صلاح  ولا أعلم شيئاً عمّا حدث قبل ذلك كما أنني عند تولي المنصب قمت بالاتصال بمحمد صلاح وأكدت عليه أنه لاعب محترف وله حقوق وعليه التزامات.


وأوضح عمرو الجنايني أن تقنية الفار التي ستكون لدينا هي من أحدث الإصدارات ولن يجلس على الجهاز أحد إلا إذا كان معتمدًا من الفيفا.


وتابع: إن هناك وفدًا من الفيفا انتهي من الجزء النظرى وابتدأ في الجزء العملي لتطبيق تقنية الفار .


واستكمل: إن تقنية "الفار"ستطبق في الدورى الممتاز اعتبارًا من الدور الثانى كما أنها ستطبق في جميع المباريات.

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