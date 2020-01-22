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رياضة

أرسنال بـ 10 لاعبين يفرض التعادل على تشيلسي على أرضه بـ ديربي لندن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه أرسنال، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب  "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء لصالح البلوز تشيلسي تصدر لتنفيذها الإيطالي جورجيو سجلها على شمال الحارس.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد أن انفرد تامي أبراهام بالمرمى وتدخل البرازيلي ديفيد لويز عليه من الخلف ليعرقلة قبل أن يسقط على الأرض، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء مباشرة.

هدف التعادل لصالح أرسنال جاء في الدقيقة 63، بعد أن استلم الكرة المرتدة من ركلة ركنية للبلوز، لينطلق بها من منطقة فريقه بطول الملعب وصولًا لمرمى البلوز، ليُسجل هدفًا رائعًا تعادل به لفريقه.

ومنح قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا التعادل من جديد من كرة عرضية من قبل أوتسون أودوي.

لكن تقدّم البلوز تشيلسي لم يدم طويًلا بعد أن عاد الضيوف ارسنال بـ10 لاعبين من تسديدة صاروخية من قبل بليرين في الدقيقة 86.
 
والتعادل رفع رصيد تشيلسي في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث. أما آرسنال فيأتي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.
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