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مرأة

ستغير حياتك.. 5 أطعمة تساعدك على النوم في دقائق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:31 ص
اطعمة تساعد على النوم
اطعمة تساعد على النوم
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص بسبب عدم القدرة على النوم بشكل جيد فى الليل، وعدم الحصول على القدر الكافى والذى يحتاجه الجسم للراحة مما ينتج عنه الإصابة بالأرق.
ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أهم الأطعمة التى تساعد على الراحة والنوم بشكل جيد.

- المكسرات
يساعد تناول المكسرات على النوم بشكل جيد وخاصة الجوز واللوز لزيادة مادة السيروتونين، والتى تساعد على تنظيم النوم والاستيقاظ بشكل كبير

- الحليب
يساعد تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم على تهدئة الأعصاب والقدرة على النوم بشكل طويل، وذلك لاحتوائه على التربتوفان وهو حمض أمينى يسبب النعاس.

- الكيوى
تحتوي الكيوي على العديد من المغديات والفيتامينات التى تفيد الجسم، وتجعلة يحصل على قسط كافى من النوم لراحة الجسم.

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- البطاطا الحلوة
تحتوى البطاطا الحلوة على الماغنسيوم والبوتاسيوم بكميات كبيرة والكالسيوم مما تساعد هذه الفيتامينات على تعزيز الشعور بالراحة والنوم.

- الأعشاب الطبيعية
يساعد تناول كوب من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع والينسون على تهدئة الأعصاب والقدرة على النوم لوقت طويل.
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