أحمد مجاهد: شوبير أرسل خطابات إلى الاتحادات الأفريقية لعمل لقاءات تليفزيونية

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، أنه يقضي أفضل أوقاته حاليًا بعيدًا عن الضغوط النفسية والعصبية داخل اتحاد الكرة.





وقال "مجاهد" خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد": "عندما أكون في اتحاد الكرة يتم تحميلنا مسؤولية أي إخفاق في أي شيء.





وتابع أن اتحاد الكرة لم ينته من تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد، وأن اللائحة الاتحاد الدولي تتضمن بندًا واضحًا اسمه "تضارب المصالح".



