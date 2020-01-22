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رياضة

أحمد مجاهد: شوبير أرسل خطابات إلى الاتحادات الأفريقية لعمل لقاءات تليفزيونية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:34 ص
شوبير
شوبير
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حسام الحارتي
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه يقضي أفضل أوقاته حاليًا بعيدًا عن الضغوط النفسية والعصبية داخل اتحاد الكرة.

وقال "مجاهد" خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد": "عندما أكون في اتحاد الكرة يتم تحميلنا مسؤولية أي إخفاق في أي شيء.

وتابع أن اتحاد الكرة لم ينته من تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد، وأن اللائحة الاتحاد الدولي تتضمن بندًا واضحًا اسمه "تضارب المصالح".

وأضاف أن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد السابق، أرسل خطابات إلى رؤساء الاتحادات الأفريقية بعد قرعة بطولة كأس الأمم لإبلاغهم بعمل لقاءات تليفزيونية لصالحه.
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