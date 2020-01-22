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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22 /1 /2020 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:11 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأربعاء 22- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

وفيما يلي نقدم حظك اليوم الأربعاء 22- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.


حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الحمل

مهنيًا: اضبط عصابك الحظ يحمل إليك دعمًا من قِبل بعض الزملاء هذا اليوم

عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما

صحيًا: فخير البر عاجله لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد،

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الثور

مهنيًا: كرمك ويرفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحًا باهرًا

عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة

صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الجوزاء

مهنيًا: تبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.

عاطفيًا: الحبيب  يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة

صحيًا: قم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج السرطان

مهنيًا:  إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية

عاطفيًا: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعًا في نظر الحبيب

صحيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الاسد

مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية

عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك

صحيًا: لا تحاول التهرب من االرياضة  فهي ضرورية لصحتك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج العذراء

مهنيًا: تطوّرات  مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق

عاطفيًا: صارح الشريك رد الفعل سيكون لمصلحتك

صحيًا: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الميزان

مهنيًا: التقدم الذي تحرزه قد يكون بطيئًا، لكن هذا لن يؤثر فيك

عاطفيًا:  مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات

صحيًا: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج العقرب

مهنيًا: التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك

عاطفيًا: حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

صحيًا: تلتقي شخصًا مهمًا يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج القوس

مهنيًا: إنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معًا، وتنال ترقية

عاطفيًا: لا تدع ضغوط العمل تؤثر في علاقتك بالحبيب،

صحيًا: أنت أقوى من أن تضعف أمام شهية تغريك بالمأكولات المضرّة، قاوم واصمد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الجدي

مهنيًا: تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم، وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ

عاطفيًا:حاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور

صحيًا: خصّص للرياضة وقتًا، وأنت الرابح في نهاية المطاف

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الدلو

مهنيًا: وضّح كلامك، ونظّم وقتك بشكل جيد تفاديًا لتزامن الواجبات

عاطفيًا: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة

صحيًا: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22/1/2020 لمولود برج الحوت

مهنيًا: فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها

عاطفيًا: بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.

صحيًا: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف

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