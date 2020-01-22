AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ السيدات.. أخطاء شائعة تفسد الطعام تجنبي حدوثها.. تعرفى عليها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:56 ص
أخطاء شائعة فى المطبخ
أخطاء شائعة فى المطبخ
Advertisements
نهى هجرس

هناك بعض العادات الشائعة  التى تقوم بها العديد من السيدات أثناء الطهي، ويعتقدن أنها صحيحة ولكنها خاطئة، هذه العادات تؤثر على تقديم الطعام بشكل أفضل، وإليكم أبرز الأخطاء التى يقدموها لكم خبراء الطهى وهى:-

إضافة زيت لماء سلق المكرونة:-

 أعتادت بعض السيدات على أضافة القليل من الزيت إلى ماء سلق المكرونة، لكنهم لا يعلمون أن هذه القطرات تمنع من اكتساب المكرونة لون صلصة بشكل جيد.

تسوية الخضار بدرجة حرارة مرتفعة:-

يفضل دائمًا تسوية الخضروات على البخار حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

أقرأ أيضًا

حتى لا يتغير لونه .. نصائح لحفظ الموز بعد شرائه

لمرضى السكر.. تعرف على فوائد العصفر الصحية

إذابة الأطعمة المجمدة فى المياه:-

يجب عليكي إخراج الاطعمة المجمدة من الفريزر قبل طهيها بوقت كافي، ولا يفضل أن تضعيها في الماء، ولأن هذا يجعلها تفقد العناصر الغذائية الموجودة بها حيث تذهب في الماء.

أستخدام نفس لوح التقطيع:-

يجب عليكي تخصيص لوح تقطيع للخضروات غير الذي تستخدميه للحوم والدواجن.

وضع البهارات بعد التسوية:-

لابد من وضع البهارات في بداية طهي الطعام حتى يكتسب الأكل المذاق بشكل جيد؛ لأن يختلف عن إضافته بعد نضج الطعام.

عدم تذوق الطعام أثناء طهية:-

يجب عليكي تذوق الطعام خلال عملية الطهي للتأكد ما إذا كان ينقصه شيء أو لا قبل تقديمه على السفرة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما أفضل طريقة لتخزين اللحوم والأسماك والدجاج؟

النظافة أولا..تعرف على الأخطاء الشائعة في عربات الفول بالشارع.. فيديو

سنة أولى طبخ.. 20 نصيحة رائعة من الشيف أحمد عادل

تسبب اضطراب النوم والسمنة.. 6 أطعمة نتناولها بطريقة خاطئة

ترشيحاتنا

قصة الزوجة اللعوب وعشيقها.. الزوج ضبطهما في أحضان بعض على سريره.. تفاصيل

المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور

لـ السيدات.. أخطاء شائعة تفسد الطعام تجنبي حدوثها.. تعرفى عليها

سيد معوض: أتمنى ابتعاد منتخب مصر عن الجزائر بعد الصعود

عضو الملكي البريطاني: السيسي حظي بترحيب كبير من أبناء الجالية المصرية في لندن

آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي.. مدير قصر العيني يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور