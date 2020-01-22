لـ السيدات.. أخطاء شائعة تفسد الطعام تجنبي حدوثها.. تعرفى عليها

هناك بعض العادات الشائعة التى تقوم بها العديد من السيدات أثناء الطهي، ويعتقدن أنها صحيحة ولكنها خاطئة، هذه العادات تؤثر على تقديم الطعام بشكل أفضل، وإليكم أبرز الأخطاء التى يقدموها لكم خبراء الطهى وهى:-

إضافة زيت لماء سلق المكرونة:-

أعتادت بعض السيدات على أضافة القليل من الزيت إلى ماء سلق المكرونة، لكنهم لا يعلمون أن هذه القطرات تمنع من اكتساب المكرونة لون صلصة بشكل جيد.

تسوية الخضار بدرجة حرارة مرتفعة:-

يفضل دائمًا تسوية الخضروات على البخار حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

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إذابة الأطعمة المجمدة فى المياه:-

يجب عليكي إخراج الاطعمة المجمدة من الفريزر قبل طهيها بوقت كافي، ولا يفضل أن تضعيها في الماء، ولأن هذا يجعلها تفقد العناصر الغذائية الموجودة بها حيث تذهب في الماء.

أستخدام نفس لوح التقطيع:-

يجب عليكي تخصيص لوح تقطيع للخضروات غير الذي تستخدميه للحوم والدواجن.

وضع البهارات بعد التسوية:-

لابد من وضع البهارات في بداية طهي الطعام حتى يكتسب الأكل المذاق بشكل جيد؛ لأن يختلف عن إضافته بعد نضج الطعام.

عدم تذوق الطعام أثناء طهية:-

يجب عليكي تذوق الطعام خلال عملية الطهي للتأكد ما إذا كان ينقصه شيء أو لا قبل تقديمه على السفرة.