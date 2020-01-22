عضو الملكي البريطاني: السيسي حظي بترحيب كبير من أبناء الجالية المصرية في لندن

قال عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى بريطانيا مفيدة ومختلفة ومثمرة.

وأضاف عبد الله حمودة في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الرئيس السيسي يزور لندن للمرة الثانية بصفته رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي وحضر فعاليات القمة البريطانية الأفريقية.

وتابع عبد الله حمودة: "ينهي الرئيس السيسي رئاسته للاتحاد الأفريقي بتوطيد العلاقات البريطانية الأفريقية".

وأكمل عبدالله حمودة: "الرئيس السيسي حظى بترحيب كبير من أبناء الجالية المصرية في لندن".

ولفت عبد الله حمودة: "لم نشهد وقفات واحتجاجات من الإخوان بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي إلى بريطانيا".