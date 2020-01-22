AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو الملكي البريطاني: السيسي حظي بترحيب كبير من أبناء الجالية المصرية في لندن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:01 ص
عبد الله حمودة عضو
عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي البريطاني
Advertisements
هاني حسين

قال عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي البريطاني  للشؤون الدولية، إن  زيارة الرئيس السيسي إلى بريطانيا مفيدة ومختلفة ومثمرة.

وأضاف  عبد الله حمودة  في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الرئيس السيسي يزور لندن  للمرة الثانية بصفته رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي  وحضر فعاليات  القمة البريطانية الأفريقية.

وتابع عبد الله حمودة: "ينهي الرئيس السيسي رئاسته للاتحاد الأفريقي بتوطيد العلاقات البريطانية الأفريقية".

وأكمل عبدالله حمودة: "الرئيس السيسي  حظى بترحيب كبير من أبناء الجالية المصرية في لندن".

ولفت عبد الله  حمودة: "لم نشهد وقفات واحتجاجات من الإخوان  بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي  إلى بريطانيا".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ مصر وأفريقيا.. مستقبل وطن: زيارة السيسي لألمانيا حققت مكاسب اقتصادية وسياسية

البرلمان: منتدى أسوان للسلام والتنمية سيكون له دوره في مواجهة مشكلات أفريقيا

بأعلام مصر.. استقبال حافل من الجالية المصرية في لندن للرئيس السيسي.. شاهد

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الجالية المصرية بلندن: صورة مشرفة

حسن عبد العليم: قمة استثمار لندن فرصة قوية لزيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر

بنحبك يا سيسى.. الجالية المصرية ترحب بالرئيس فى لندن على طريقتها.. فيديو

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح حكم الدفن ليلا

3 طرق تساهم في اكتشاف مرض سرطان الدم

الجدول الزمني لـ محاكمة ترامب.. وموعد الحكم عليه بالبراءة أو العزل

أسباب تأخر الدورة الشهرية عند البنات والستات

رسمياً.. رحيل وليد أزارو نجم الأهلي إلى الاتفاق السعودي

المنشآت السياحية تندد بتدمير "القصر" وتطالب مدبولي بإيجاد حل عاجل لإعادة تشغيله .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور