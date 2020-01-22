لن تصدق.. نوع من الفاكهة يساعد على تبييض الأسنان فى 3 دقائق





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الأطعمة التى تساعد على تبييض الأسنان وهى:-





- البصل

على الرغم من أن البصل يعرف برائحته الكريهة التى يسببها فى الفم فقط إلا أنه يحتوى على العديد من المعادن التى تساعد على قتل البكتيريا وتبييض الأسنان بشكل كبير.





- الكرفس والجزر

يساعد الكرفس والجزر على تبييض الأسنان، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من المياه التى تساهم فى تنظيف الأسنان وتبيضها.





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- البرتقال

يعد البرتقال من أهم الفواكه الحمضية التى تساعد على تنظيف الفم والأسنان، ويمكنك وضع القليل من عصير البرتقال على الفرشاة ودعك أسنانك به وسوف تذهلك النتيجة.

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب اصفرار الأسنان، والذى يعد من أكثر الأشياء المحرجة ولا يستطيعون تغييره بشكل سريع، كما أن الذهاب لمراكز التجميل التى تساعد على تبييض الأسنان يتطلب مبالغ كبيرة.