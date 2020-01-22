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مبعوث المملكة المتحدة التجاري في مصر: فرص هائلة للاستثمار بالقاهرة.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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هاني حسين

قال جيفري دونالدسون مبعوث المملكة المتحدة التجاري لمصر، إن  القمة البريطانية الأفريقية  تؤكد على قوة العلاقات بين مصر وبريطانيا.


وأضاف جيفري دونالدسون  في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن اتفاقية صندوق مصر السيادي مع صندوق أكتيس للاستثمار  تعمل على تعزيز مجالات الإستثمار مع مصر.


وتابع: "بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وقطاع الطاقة من أهم القطاعات للاستثمار فيها وهناك فرص هائلة للاستثمار بريطانيا في مصر".


وأكمل: "الشركات البريطانية سوف تنظر إلى مصر وسيكون هناك المزيد من الحوافز لكشف المزيد من الفرص في مصر".


ولفت:"الاقتصاد المصري جيد وخطة الإصلاح التي تم تنفيذها سهلت الأمر للشركات البريطانية للاستثمار في مصر وهناك حالة استقرار في الاقتصاد المصري وهذا يجذب مزيد من الاهتمام لاستثمار الشركات البريطانية في مصر".

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