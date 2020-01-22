بعد الـ 75 عاماً.. نادٍ مصري يضم أكبر لاعب في العالم رسميًا | شاهد

قال حسام برناسوس، نائب رئيس نادي 6 أكتوبر، إن النادي تلقي طلبًا من شخص بعمر الـ 75 عاماً للانضمام إلى النادي للعب فى كرة القدم.





وأضاف حسام برناسوس خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الشخص طلب الانضمام للنادي لكي يدخل موسوعة جنيس للأرقام القياسية.





وتابع نائب رئيس نادي 6 أكتوبر، أن بمجرد تسجيلة بالانضمام للنادي قد يكون أجري خطوة هامة فى دخوله لموسوعة جينيس.





وأوضح حسام برناسوس، أن اللاعب لديه كفاءة بدنية للعب كبيرة جدًا، مضيفًا أنه لا يظهر عليها كبر السن أبدًا.





من جانبه قال كابتن عز الدين بهادر لاعب نادي 6 أكتوبر الجديد، أنه يحب كرة القدم منذ صغره، مضيفًا أنه لم ينضم إلى نادٍ معين بسبب دراسته فى كلية الهندسة وانشغاله بها.