بلطجة الركن.. برلماني يطالب بترخيص مهنة السايس للقضاء على الفوضى.. فيديو

قال يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، إن القانون يعمل علي تنظيم الشارع ويمنع انتشار البلطجة ويجب أن يكون للسايس شرعية وهناك قانون ينظم عمله ويعمل على حمايته وحماية سيارات المواطنين التي يحميها السايس.





وأضاف "يسرى الأسيوطي" خلال لقائه في برنامج "أهل مصر" المذاع علي قناة "سكاى نيوز"، أن عمل السايس وظيفة مثلها مثل أي وظيفة ويجب أن يكون معه رخصة وكارنيهاً يثبت أنه سايس ويقوم باستخراجهما من الجهات الأمنية في الدولة.





وأوضح "يسرى الأسيوطى" أن السايس يجب أن يقوم بتقديم المستندات والفيش والتشبيه حتى نقوم بحماية السايس وحماية سيارات المواطنين.





وتابع عضو مجلس النواب: أن السايس يجب أن يقف بشكل رسمى ولا يجب أن يكون هناك أحد يجبره على دفع الأموال تحت مسمى البلطجة.





واستكمل "يسرى الاسيوطى" أنه عند تواجد جراج مرخص لن يعمل به أى أحد إلا إذا كان سايس مرخص له الحق في العمل في هذه المهنة.





وأشار إلي أنه يجب أن يكون في ساحات الانتظار جهاز الكتروني ولا يجب أن نترك "سايس" يعمل بدون رخصة كما أن ترخيص مهنة السايس تقضي على الفوضى وعندما قررت مصر القضاء على الإرهاب فعلت ذلك لأن الشعب المصرى قوى والأجهزة الأمنية تعمل على أعلى مستوى.