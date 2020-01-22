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توك شو

أبرز أخبار التوك شو.. أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير.. واتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الفار في الدوري.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:31 ص
قسم التوك شو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.

أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير


علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعوات النزول إلى الشوارع يوم 25 يناير، وقال: "نتابع لكن لا أعتقد أن يكون هناك من هو مستعد للعودة للمشاهد التى كانت في 2011".  


وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يعتقد أن المصريين مستعدون لعودة مشاهد ضياع ثروات الوطن.


وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن الاستقرار والأمن فى المجتمع المصري ضرورين وقد تحققا، والأمن هو الوسيلة للنمو.




هيئة الأرصاد: استقرار الطقس بداية من السبت المقبل.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم السبت القادم سيكون هناك تحسن ملحوظ في حالة الطقس خصوصا على السواحل الشمالية سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة وسيكون هناك سطوع ملحوظ للشمس وانخفاض في شدة الرياح .

وأضاف"إبراهيم عطا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"، أن الملاحة في البحر الأبيض المتوسط ستكون مستقرة كما انه يوميا تخف حدة الموجة الباردة عن اليوم الذي قبله.

وأوضح "إبراهيم عطا" أن حالة الجو التي تمر بها البلاد تعتبر أقل كثيرا من البلاد الأوروبية كما أنه يكفي أن تظهر الشمس ساعة واحدة فهي تكفي الي شحن الجسم من الطاقة التي يحتاجها.

كشف الدكتور فؤاد زامل مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، آخر تطورات الحالة  الصحية للفنان خالد النبوي .


وقال فؤاد زامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،  إن الفنان خالد النبوي وصل  إلى طوارئ المستشفى  وكان مصابا بأزمة قلبية.


وتابع: "تم إدخال خالد النبوي  المستشفى إلى غرفة القسطرة القلبية وتم تركيب دعامة لها،  وهو بحالة جيدة الآن، ويتم 

وضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة ثم ينقل إلى غرفة طبيعية".

زلابيا عروس التنمر: فوجئت بالصور وخطيبي سابني تاني يوم وخد دبلته.. فيديو

قالت هدير محمد عروس التنمر الشهيرة بـ «زلابيا»، إنها فوجئت بنشر صور خطوبتها على مواقع التواصل الإجتماعي وحدث نوع من التنمر، مضيفة أن أهالي المنطقة تهكموا عليها وخطيبها لم يعجبه الموقف وقرر فسخ الخطوبة وطلب منها الشبكة.









حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء تنظيم الجماعة الإرهابية ومنهم الإخوانى الإرهابي حسام الغمري قام بفضح قناة الشرق الإرهابية.

وكشف الإعلامي أحمد موسي أن الإرهابي حسام الغمري صدر عليه حكم الإعدام، وبعد أن عمل فترة فى القناة الإرهابية يقوم اليوم بفضح القناة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال  تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حسام الغمري نفذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عام 95 فى السودان، وتلقى تدريبات على يد الإرهابيين.




مرة أخرى لرد اعتبارها، ولن أنسى وقفة الناس معي في هذه الأزمة.



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