أبرز أخبار التوك شو.. أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير.. واتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الفار في الدوري.. فيديو

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعوات النزول إلى الشوارع يوم 25 يناير، وقال: "نتابع لكن لا أعتقد أن يكون هناك من هو مستعد للعودة للمشاهد التى كانت في 2011".





وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يعتقد أن المصريين مستعدون لعودة مشاهد ضياع ثروات الوطن.





وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن الاستقرار والأمن فى المجتمع المصري ضرورين وقد تحققا، والأمن هو الوسيلة للنمو.