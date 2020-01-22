تعليق مؤثر من حبيبة خالد النبوي في ممالك النار

ساندت الفنانة السورية كندة حنا، النجم خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب منذ ساعات.





صورة مع النجم الغالي على قلبي كتير الله يحميك من كل مكروه". ونشرت كندة حنا صورة تجمعها بـ خالد النبوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت: "









وكانت كندة حمت قدمت دور نيروبي حبيبة طومان باي الذي جسده خالد النبوي في مسلسل ممالك النار الذي رصد فترة حكم المماليك لمصر.





وقالت مصادر لـ"صدى البلد" من داخل المستشفى، إن الحالة الصحية لـ خالد النبوى مستقرة تماما، ومن المنتظر أن يعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعد أن يطمئن الأطباء على انتظام جميع وظائف الجسم .



