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فن

تعليق مؤثر من حبيبة خالد النبوي في ممالك النار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:39 ص
خالد النبوي وكندة
خالد النبوي وكندة حنا
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شروق ابراهيم
ساندت الفنانة السورية كندة حنا، النجم خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب منذ ساعات. 

ونشرت كندة حنا صورة تجمعها بـ خالد النبوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت: "صورة مع النجم الغالي على قلبي كتير الله يحميك من كل مكروه".


وكانت كندة حمت قدمت دور نيروبي حبيبة طومان باي الذي جسده خالد النبوي في مسلسل ممالك النار الذي رصد فترة حكم المماليك لمصر.

وقالت مصادر لـ"صدى البلد" من داخل المستشفى، إن الحالة الصحية لـ خالد النبوى مستقرة تماما، ومن المنتظر أن يعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعد أن يطمئن الأطباء على انتظام جميع وظائف الجسم.

وأجرى النجم خالد النبوى عملية قسطرة بالقلب، طبقا لما صرح به عدد من المقربين منه، وهو ما أكدته الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أيضا.
تعليق مؤثر من حبيبة خالد النبوي في ممالك النار
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