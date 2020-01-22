AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:20 ص
مستقبل وطن بورسعيد
مستقبل وطن بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
نظّم حزب مستقبل وطن بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، ندوة إعلامية موسعة عن الشائعات ومخاطرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحضور محمد النوساني أمين تنظيم الحزب بالمحافظة. 

وتناولت الندوة التي ألقاها د. السيد السديني أستاذ علوم الحاسب بجامعة بورسعيد خطورة الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة ويتناقلها رواد التواصل الاجتماعي على أنها حقيقة وهو ما يتسبب فى حدوث بلبلة فى المجتمع وحالات الانقسام بين المواطنين، وأوصى المشاركون فى الندوة بأهمية الحصول على الاخبار من مصادرها الحقيقية وعدم تناقل اي اخبار تخرج دون سند او مصدر موثوق.

وأكد محمد النوساني أمين تنظيم الحزب، أن الندوة بعنوان "السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة"، تتناول من خلال متخصصين، مفهوم الإعلام الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع وسلبياتها وعلاقتها بنشر الإشاعة، والجرائم الإلكترونية وطرق مواجهتها.

وأكد النوساني أن أخطر الإشاعات في ذلك التوقيت هي ما يتم إطلاقها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية مؤكدًا أن مواجهة الشائعات تتطلب سرعة خروج التصريحات الرسمية من الجهات المختصة لتأكيد او نفي المعلومات المتداولة وذلك بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد محمد عبد اللطيف المحامي، أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن ببورسعيد ، أن الندوة عقدت بمقر قاعة قصر النورس ، بحضور جميع كوادر وقيادات الحزب، ولفيف من أبناء المحافظة والمختصين بوسائل الإعلام والسوشيال ميديا وذلك في إطار خطة الحزب وأمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية بالحزب برئاسة المهندس أحمد الجندي، بتوعية كوادر الحزب بمخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها، حيث جري عقد ندوات مماثلة على مستوى الجمهورية من خلال أمانات التدريب والتثقيف السياسي على مستوى جميع المحافظات.

وقال فتحى غنيم امين التدريب والتثقيف بقسم المناخ  أن الندوة تناولت شرحا مفصلا عن مفهوم الإشاعة ودور الاعلام في مواجهتها، في كلمة مدير عام الإذاعة المحلية، وطرق مواجهة الشائعة والتصدي لها عبر الفيس بوك، وتاريخ الشائعات وأثرها المدمر علي المجتمع ، والإجراءات القانونية والتشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية والعقوبات الخاصة بجرائم النشر في.

وأكد عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، أن أخطر ما تتعرض له الدول وخاصة النامية بسبب السوشيال ميديا هي انتشار حروب الجيل الرابع والتي أصبحت تؤثر بالسلب علي العقول عن طريق الشائعات.

وأضاف "اللمعي"، أن حروب الشائعات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لها تأثير على المرونة الذهنية وتحريك المشاعر والتحكم في العقول مما جعل الكثير من المجتمع يصبح انفعالي بدرجة كبيرة.

وأضافت إنه سيتم تعميم هذه الندوة على جميع المراكز والأقسام والوحدات الحزبية لمواجهة الشائعات التي تتعرض لها البلاد من ناحية والأشخاص من ناحية أخري.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الحزب المركزية على مستوى الجمهورية برئاسة المهندس اشرف رشاد رئيس الحزب  الداعية لعقد الندوات الإرشادية لقضايا المجتمع وأهمية التصدي للشائعات، وكيفية مواجهتها بالحجج والبراهين.
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يطلق مبادرة طبيب الخير بالمنطقة العامة للاستثمار ببورسعيد

حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن

ندوة لشباب مستقبل وطن عن مواجهة الشائعات بكفرالشيخ ..صور

مستقبل وطن ينظم ندوة عن مكافحة الإدمان وخطورة الشائعات بكفر الشيخ

السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة.. ندوة لمستقبل وطن في الوادي الجديد غدا

السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة إعلامية في الوادي الجديد ..صور

ترشيحاتنا

طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد | شاهد

بينهن وزيرة دفاع.. 6 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة.. صور

الإفتاء توضح حكم الدفن ليلا

ليست «زلابيا» فقط.. يمنى كسبت من التنمر بـ فقدان 38 كجم من وزنها | صور

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

بسبب تاتو الحواجب.. خطأ بسيط حول حياة سيدة إلى جحيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور