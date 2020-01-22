مستقبل وطن بـ بورسعيد يناقش السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة

نظّم حزب مستقبل وطن بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، ندوة إعلامية موسعة عن الشائعات ومخاطرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحضور محمد النوساني أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.





وتناولت الندوة التي ألقاها د. السيد السديني أستاذ علوم الحاسب بجامعة بورسعيد خطورة الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة ويتناقلها رواد التواصل الاجتماعي على أنها حقيقة وهو ما يتسبب فى حدوث بلبلة فى المجتمع وحالات الانقسام بين المواطنين، وأوصى المشاركون فى الندوة بأهمية الحصول على الاخبار من مصادرها الحقيقية وعدم تناقل اي اخبار تخرج دون سند او مصدر موثوق.





وأكد محمد النوساني أمين تنظيم الحزب، أن الندوة بعنوان "السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة"، تتناول من خلال متخصصين، مفهوم الإعلام الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع وسلبياتها وعلاقتها بنشر الإشاعة، والجرائم الإلكترونية وطرق مواجهتها.





وأكد النوساني أن أخطر الإشاعات في ذلك التوقيت هي ما يتم إطلاقها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية مؤكدًا أن مواجهة الشائعات تتطلب سرعة خروج التصريحات الرسمية من الجهات المختصة لتأكيد او نفي المعلومات المتداولة وذلك بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي".





وأكد محمد عبد اللطيف المحامي، أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن ببورسعيد ، أن الندوة عقدت بمقر قاعة قصر النورس ، بحضور جميع كوادر وقيادات الحزب، ولفيف من أبناء المحافظة والمختصين بوسائل الإعلام والسوشيال ميديا وذلك في إطار خطة الحزب وأمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية بالحزب برئاسة المهندس أحمد الجندي، بتوعية كوادر الحزب بمخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها، حيث جري عقد ندوات مماثلة على مستوى الجمهورية من خلال أمانات التدريب والتثقيف السياسي على مستوى جميع المحافظات.





وقال فتحى غنيم امين التدريب والتثقيف بقسم المناخ أن الندوة تناولت شرحا مفصلا عن مفهوم الإشاعة ودور الاعلام في مواجهتها، في كلمة مدير عام الإذاعة المحلية، وطرق مواجهة الشائعة والتصدي لها عبر الفيس بوك، وتاريخ الشائعات وأثرها المدمر علي المجتمع ، والإجراءات القانونية والتشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية والعقوبات الخاصة بجرائم النشر في.





وأكد عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، أن أخطر ما تتعرض له الدول وخاصة النامية بسبب السوشيال ميديا هي انتشار حروب الجيل الرابع والتي أصبحت تؤثر بالسلب علي العقول عن طريق الشائعات.





وأضاف "اللمعي"، أن حروب الشائعات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لها تأثير على المرونة الذهنية وتحريك المشاعر والتحكم في العقول مما جعل الكثير من المجتمع يصبح انفعالي بدرجة كبيرة.





وأضافت إنه سيتم تعميم هذه الندوة على جميع المراكز والأقسام والوحدات الحزبية لمواجهة الشائعات التي تتعرض لها البلاد من ناحية والأشخاص من ناحية أخري.



