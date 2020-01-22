بعد عودة علاقاته مع الخطيب.. استفسار عاجل من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي

على الرغم من علاقاته الجيدة مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلا أن هذا الأمر لم يمنع المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من توجيه استفسار عاجل من إدارة القلعة الحمراء.





وتوجه تركي آل الشيخ في خطاب رسمي إلي مجلس إدارة النادي الأهلي مُستفسرًا عن وضعه كرئيس شرفي للنادي الأهلي، وهل تم قبول استقالته أم سيستمر كرئيس شرفي للقلعة الحمراء.





وقال خطاب "آل الشيخ": "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".





وأكمل "تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".





وأردف "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي ومن جمهوره".



