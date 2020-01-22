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منوعات

ماعز بوجه شمبانزي تثير التساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي.. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمعزة شكلها غريب جدا وكأنها كائن جديد يجمع بين الماعز ووجه الشمبانزي. 
وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك معزة ولدت في شمال الهند أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها الشديدة. 

في البداية ظنها المواطنون أنها كائن جديد و لكن بعد الاختبارات تمكنوا من تحديد جنسها فهي عبارة عن ماعز متغيرة الملامح قد تعتقد أنها من سلالة الشمبانزي. 

أكد الأطباء البيطريون أن الماعز طبيعية جدا ، إلا أنها تسببت في رعب بين المواطنين فقد ظنوا أنها علامة من علامات غضب الله عليهم و ذلك الكائن هو الإشارة التي ارسلها لهم . 
ماعز بوجه شمبانزي تثير التساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي.. صور
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