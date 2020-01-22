لديه 200 ألف متابع.. قصة أشهر كلب على إنستجرام

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا للكلب ويني، الذي أصبح من مشاهير التواصل الاجتماعي بسبب جماله اللافت للأنظار.

وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن الكلب ويني نال إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي لأنه يحب التصوير جدًا وكأنه إنسان يفهم جيدًا أن تلك الآلة تلتقط له صورًا فيقوم بحركات بهلوانية فهو دائمًا جاهز للتصوير.





قام صاحبه بإنشاء صفحة باسمه على موقع الصور إنستجرام، وفي فترة قليلة جدا تحول ويني إلى أحد مشاهير التواصل الاجتماعي ونال إعجاب 200 ألف متابع .





جدير بالذكر أن ذلك الجرو الصغير ولد في أكتوبر 2019، وتقول الصحيفة أنه يتمتع بملامح جميلة لافته منذ ولادته وطلب المئات من الرواد دفع مبالغ هائلة مقابل بيعه.