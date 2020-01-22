AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ أطفالك.. تعرفي على طرق العلاج والوقاية من حشرات الشعر في المدارس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:01 ص
التخلص من حشرات الشعر
التخلص من حشرات الشعر
Advertisements
لمياء الياسين
تعانى العديد من السيدات مع أطفالهن خلال فترة الدراسة بسبب نقل الحشرات، والذي ينتج عن الاحتكاك مع أصدقائهم.
ووفقًا لموقع "parents" إليك أهم طرق الوقاية والعلاج لطفلك.

- فى البداية يجب عزل جميع أغراضه وغسلها بشكل منفصل لتجنب العدوى.
- استخدام مبيد للقمل على رأس الطفل لمدة 30 دقيقة، مع تجنب إصابة عين الطفل وتكرر العملية كل 3 أيام مع التمشيط الجيد.
- يمكنك استخدام سشوار الشعر فهو يساعد على التخلص من القمل والحشرات.

طرق الوقاية:
- الحرص على نظافة الشعر وفحصة باستمرارية.
- عدم تبادل المتعلقات الشخصية، ويفضل ان يكون لكل شخص أغراضه الخاصة.
- تطهير المنزل والملابس باستمرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب انتقال القمل إلى رأس طفلك.. رقم 2 الأخطر

متخافوش من الحيوانات الأليفة.. طرق منزلية للتخلص من القمل لدى الأطفال

القمل.. حشرة تنتقل بالاتصال المباشر بين الأطفال.. الأدوات الشخصية تزيد من انتشارها.. والحيوانات الأليفة ليس لها علاقة.. ووصفات منزلية للقضاء عليها نهائيا

هل للقمل فوائد؟.. هاني الناظر يرد

ترشيحاتنا

العرابي: مصر مارست أسلوباً دبلوماسياً في برلين وأكدت أن أردوغان داعم للإرهاب

بينهن وزيرة دفاع.. 6 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة.. صور

رسمياً.. أليو بادجي على رأس قائمة الأهلي في مواجهة النجم الساحلي

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

متسابقة the voice kids تكذّب عاصي الحلاني وتهاجم لجنة التحكيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور