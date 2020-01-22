لـ أطفالك.. تعرفي على طرق العلاج والوقاية من حشرات الشعر في المدارس

تعانى العديد من السيدات مع أطفالهن خلال فترة الدراسة بسبب نقل الحشرات، والذي ينتج عن الاحتكاك مع أصدقائهم.

ووفقًا لموقع "parents" إليك أهم طرق الوقاية والعلاج لطفلك.





- فى البداية يجب عزل جميع أغراضه وغسلها بشكل منفصل لتجنب العدوى.

- استخدام مبيد للقمل على رأس الطفل لمدة 30 دقيقة، مع تجنب إصابة عين الطفل وتكرر العملية كل 3 أيام مع التمشيط الجيد.

- يمكنك استخدام سشوار الشعر فهو يساعد على التخلص من القمل والحشرات.





طرق الوقاية:

- الحرص على نظافة الشعر وفحصة باستمرارية.

- عدم تبادل المتعلقات الشخصية، ويفضل ان يكون لكل شخص أغراضه الخاصة.